HEREM JULGES VÕIDELDA | Riho Terras: järgmine kaitseväe juhataja peab jätkama täistuuridel liikuva ralliauto edasist arendamist ja tuunimist

Eile avalikkusele teatavaks tehtud Eesti kaitseväe juhataja otsus suvel ametikohalt reservi minna tuli mõnedele üllatusena ja vandenõuteoreetikud hakkasid otsima konflikti ja salaplaani. Ometi ei olnud selline otsus ülemäära üllatav. Kaitseväe juhataja ametiaeg on seaduse kohaselt viis aastat ja seadus annab võimaluse seda pikendada kuni kahe aasta võrra. Tegelikult andis kindral Herem märku, et on nõus küll pikendamisega, aga otsib sobivaimat hetke lahkumiseks. Seega on lahkumise otsus tingitud ratsionaalsetest kaalutlustest ja annab kaitseväele võimaluse viia läbi juhtivate ametikohtade rotatsiooni ajal, mil see on kõige sobilikum.