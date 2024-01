KAITSTUD EI OLE KEEGI! Advokaat: näeme järjest enam privaatse info massilist ja kergekäelist teiste osapoolte poolt avaldamist ning levitamist

„Keskmine eestlane ei kujuta ilmselt ettegi, kui palju delikaatseid isikuandmeid on tema kohta erinevate ettevõtete, ametiasutuste ja ka teiste eraisikute poolt talletatud. See tähendab, et oleme rünnatavamad kui kunagi varem. Kahjuks ei tule näiteid kaugelt otsida, sest lühikese aja jooksul on kurikaelade kätte sattunud suur hulk ka kõige olulisemaid inimeste terviseandmeid,“ kirjutab advokaat Kristjan Kers.