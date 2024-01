ENE PAJULA | Mammi: mujal räägivad vanemad daamid omavahel lapselastest. Meil räägivad nad poliitikast

Kajast arvatakse nii ja naa, ühel meelel ollakse selles, et mis sest, et peaminister, natuke vähem üleolev ei peaks ju valus olema. Mis Ratasesse puutub, siis seda, et tema on lingvistiline geenius, on mammi täheldanud varemgi. Ükski teine ei suuda veerand tundi järjest rääkida nii, et mitte midagi ei ütle ja reporter peab küsimust kordama. Eriti veel siis, kui küsimus eeldab vaid vastust „jah“ või „ei“.