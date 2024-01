Politsei otsib Saaremaal kadunud 59aastast Andrust

Eile anti politseile teada, et Saaremaal Suur-Randvere külla oma peatumispaika ei ole tagasi jõudnud 59aastane Andrus. Andrus viibis Saaremaal külas oma lähedasel, kuid tema kodu on Tallinnas, seega ei ole ta kohaliku ümbruskonnaga tuttav. Viimati nähti Andrust eile, 16. jaanuaril kella 13 ajal Suur-Randvere külas Töökoja teel ja tema asukoht on sellest ajast saati teadmata.