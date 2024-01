Valeväited: eksabilinnapea ja koolijuhi Hendrik Aguri vaidlus on jõudnud Riigikohtusse

Viru maakohus otsustas mullu, et Kohtla-Järve volikogu liige Janek Pahka peab ümber lükkama volikogu liikme ja endise abilinnapea Riina Ivanova suhtes esitatud valeväite, kirjutas Põhjarannik. Kohus kohustas Pahkat avaldama „Restart Kohtla-Järve“ Facebooki kontol ükskõik missuguste täiendusteta pealkirjaga „Riina Ivanova suhtes avaldatud valeväite ümberlükkamine“. Kohus jättis Ivanova hagi Jaanek Pahka, Mare Roosilehe, Hendrik Aguri, Svetlana Vladimirova, Jevgeni Saltõkovi, Svetlana Kollo vastu mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise ning lisanduva viivise nõudes tervikuna rahuldamata.

Agur on varem Õhtulehele öelnud, et juhtum puudutab üht kunagist umbusaldusavaldust, mis volikogu liikmed esitasid ning millele ka tema alla kirjutas. Abilinnapeale ei meeldinud selle sõnastus, lisas ta.

Tartu maakohtu otsust ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus, kes asja arutas. Nüüd on vaidlus jõudnud riigikohtusse.