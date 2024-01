JUHTKIRI | Ojasoo hädas teatripublikuga

Kuid asjal on ka teine pool. Sama häda – etendust segav publik – tabas juba 1936. aastal esimest katsetust Lutsu „Kevade” Ugalas lavale tuua, igavlev noorsugu kippus saalis ringi jooksma. Aga kui laval olijatel on lõbusam kui saalis, ongi muude asjadega tegelemine lihtsalt väljavilistamise leebem variant.

Pole Ojasoo ka esimene, kes publikule moraali loeb. 1920. aastatel liikus Eestis mungana ringi paljasjalgne Tõnisson ehk vend Vahindra, kelle unistus oli kogu Eesti rahvas oma taara- ja budausu segusse pöörata. Kui ta kuskil taas kord loengut pidas ja tüdinud publik iga tema avalduse peale lõpuks naerda möirgas, pahandas temagi, et rahvas on vaimult nõrk, tema aga võiks veel mitu tundi laulda ja lugeda.

Aga äkki peabki üks õige etendus igav olema? Kui on igav, siis on kunst, on öelnud teatri- ja kirjanduskorüfee Mati Unt.

Kuid jätkem arutlemine, millest oli see tingitud, et publik telefonidega askeldas – igaüks on vähemalt korra elus kogenud, kui tüütu see on, kui keegi ümbruskonnas pidevalt laval toimuvat kommenteerib või muul moel keskenduda ei lase. Ja kui mõni õpetaja poolt kõrvupidi teatrisse veetud koolipoiss välja arvata, minnakse sinna ikka vabatahtlikult, omi reegleid kehtestamata. Nii et kui enne etendust palutakse telefonid välja lülitada, võtkem seda ikka tõsiselt! Olgu või viisakusest.