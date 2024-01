„Meie elu oli ohus!“ Hullunud metsloom ründas Saaremaal hobuseid ja talupidajat

Saaremaa Luulupe küla hobusekasvataja Heino langes 12. jaanuaril põdrarünnaku ohvriks. Ta tõdeb, et sealkandis põtru ikka liigub, ent metsloomale kohaselt on nad ikka pelglikud ja hoiavad eemale. See oli aastakümnete jooksul esimene kord, kui metsloom nõndaviisi käitus.