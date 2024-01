VORM VARNA: kaitseväe juhataja kindral Martin Herem astub tagasi

Kaitseväe juhataja Martin Herem sõnab, et on teavitanud oma soovist kaitseministrit, peaministrit ja presidenti. „Tänased ohuhinnangud annavad alust arvata, et Eesti-vastast agressiooni ei toimu järgmise aasta või kahe jooksul, mis on minu vabariigi valitsuse poolt pikendatud ametiaeg. Seepärast on täna sobiv aeg vahetada juhti, kes saaks kaitseväge ohu ilmnemiseks ise ette valmistada,“ sõnab Herem.