FOTOD JA VIDEO | Alar Karis on visiidil Iraagis: Eesti toetab Iraagi julgeolekut

President Alar Karis rõhutas, et Iraagi jõupingutused poliitiliste, majanduslike ning julgeolekulaste raskuste kõrvaldamisel on olnud üha tõhusamad ning sellest võidab kogu Lähis-Ida regioon. „Iraagi relvajõud on näidanud märkimisväärselt oma võimekust võidelda terrorismiga ning tasakaalustada ja parandada riigi julgeolekuolukorda,“ lisas ta.