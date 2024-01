JABURAMAD KANDIDAADID: USA presidendiks on üritanud pürgida vangid, kommunistid, natsid ja isegi üks vampiir

USA põhiseadus seab presidendiks pürgijatele kahetsusväärselt vähe piiranguid. Tegelikult on neid ainult kolm. Kandidaat peab olema vähemalt 35 aastat vana, Ameerika Ühendriikide sünnijärgne kodanik ja elanud USAs vähemalt 14 aastat. Mitte sõnakestki näiteks vanuse ülempiirist, kriminaalsest taustast ega tervislikust seisundist.

Leebed tingimused on loonud ka väga kummalistele tegelastele võimaluse USA presidendiks kandideerida – riigipeaks on pürgitud lausa trellide tagant ning kandidaatide seas on muuhulgas olnud natse, kommuniste, tõsielustaare ning mehi, kes kannavad peas säärikut ning peavad end vampiiriks.