Tasuta menstruaaltoodete jagamine koolides tekitab meestes pahameelt: „Poisid ju tahaks ka midagi!“

„Hiljemalt veebruari lõpuks on kõikides Tallinna munitsipaalkoolide tualettruumides tasuta kättesaadavad tampoonid ja sidemed,“ teatab Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets ühismeedias. „Tasuta kättesaadavad menstruatsioonitooted on teema, mille nimel oleme koos Eveliis Padariga töötanud kodanikualgatuse raames, mille koos Kaarel Ojaga käivitasime Tallinna hallatavates kultuuriasutustes ning mis nüüd realiseerub ka koolides. Nii nagu see olema peakski.“