Tartu ülikoolis töötanud politoloogi kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastases tegevuses

„Arusaadavalt on see vapustus meile kõigile. Meie usaldust on tõsiselt kuritarvitatud,“ kirjutas Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson tudengitele ja vilistlastele saadetud kirjas. „Kinnitame, et Viacheslav Morozovi varasemate tööde puhul pole meil olnud alust pretensioonideks, kuid uue teadmise valguses on oluline siiski ka tema senine tegevus kriitiliselt üle vaadata.“