Tallinna ringteel sõitis veok teelt välja

Varahommikul on teeolud keerulised. Maanteedel on lund ja tuisuvaale, teekatted on jäised, kohati tuiskab. Suurem sajuala on hetkel Lõuna-Eestis. Puhanguline tuul keerutab pinnatuisku ja halvendab nähtavust, tugevamad puhangud on Põhja- ja Lääne-Eestis. Transpordiamet palub liikluses olla ettevaatlik ja tuletab meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga.