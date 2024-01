SÕJAKOKKUVÕTE | Hirmkalli lennuki allatulistamine

Pärast möödunudnädalast visiiti tänas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi videopöördumisega Balti riike, kasutades selleks katkeid oma kõnest riigikogule: „Olen tänulik teie soojuse ja teie solidaarsuse eest. Tänan teid kõiki meie kõrval seismise eest, iga abipaketi eest meie sõdalastele ja kõikidele ukrainlastele. Tänan teid meelekindluse eest Venemaale survet avaldada. Ma olen kindel selles, et kindlasti tuleb see päev, kus me kõik saame ühendatud veel ühe mõttega: võidutahe. (Selle sõna ütles Zelenskõi eesti keeles – toim). Ja me õnnitleme üksteist võidu puhul, võidu puhul Venemaa üle selles sõjas. Üheskoos. Mul on hea meel, et mul on võimalus teid tänada. Aitäh, et olete vabaduse poolel!“