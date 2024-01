Kohus mõistis ERIALi niiditõmbaja vangi

„Selle kriminaalmenetluse käigus oli arestitud kuritegudest saadud vara, kuid mitmed äriühingud kustusid menetluse käigus ära, mistõttu ei olnud seda enam võimalik konfiskeerida. Sellele vaatamata astus kohus väga olulise sammu ja esitas süüdistatavatele laiendatud konfiskeerimise nõude ehk süüdistatavatel tuleb tänase kohtuotsuse jõustumisel tasuda riigile sadu tuhandeid eurosid. Vähemalt sama oluline oli kohtu seisukoht, et ka nn valgekraelistele kuritegudele võib järgneda reaalne vangistus – kohtu hinnangul on peamise süüdistatava süü niivõrd suur, et tal tuleks otsuse jõustumisel kanda viie aasta pikkune reaalne vangistus, millele järgneks veel kolme aasta pikkune ettevõtluskeeld. Viimasel ajal on hoiu-laenuühistute tegevust uuritud mitmes kriminaalmenetluses, millest on ka riik saanud suuna, et hoiu-laenuühistutega seotud seaduseid tuleb muuta, et sarnaseid juhtumeid tulevikus ei korduks. Prokuratuur on väga rahul, et riik on seda signaali tõsiselt võtnud ja on hakatud ka seadusloomes mõtlema, kuidas Eesti inimesi hoiustamisel selliste ohtude eest kaitsta,“ lisas prokurör.