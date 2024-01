JUHTKIRI | Eesti Päevaleht kolib internetti. Kas see on lõpp?

Muutumine ongi infokandjate saatus. Võtkem või helikandjad: vändaga grammofoni ja šellakplaate jätkus kolmeks-neljaks aastakümneks. Seejärel võtsid ligi pooleks sajandiks võimust n-ö kauamängivad heliplaadid, aga needki pidid CD-dele alla vanduma. Nüüd on ka CD-d kadumas, isegi Euroopa suurlinnades on plaadipoode üha raskem leida. Heli, eelkõige muusika, on internetiavaruste pilvedesse kolinud. Magnetlindile ei jätkunud eluiga niigi kauaks kui kõikvõimalikele plaatidele.

Selles vaates on paberlehed isegi kaua vastu pidanud, lausa sajandeid. Nüüd on aeg neilgi muutuma hakata. Samas on vinüülplaatidel siiamaani oma fännid. Leidub neidki, kes helikassette ja vanu šellakplaate koguvad.

Nii võib küsida sedagi, kui kiiresti muutused aset leiavad ja kas paberväljaanded kaovad üldse lõplikult. Tõenäoliselt paberväljaanded täielikult siiski ei kao, sest nii paberlehel kui ka veebiväljaandel on omad eelised. Veebist saab värskeimad uudised kindlasti kiiremini kätte ja sinna mahub erinevalt paberlehest alati kõik ära. Paberleht on aga kindlasti ülevaatlikum - seesama mahupiir paneb juba lehetegijadki lugeja eest eelvalikuid tegema, nii et sinna pääseb vaid tõesti kõige olulisem. Väärib veel märkimist, et televisiooni tekkides hakati rääkima kino ja teatri peatsest surmast. Ei ole need kadunud kuhugi! Samuti on siiani lavadel kõrgkultuuri hulka arvatud ooper ja ballett, millel on oma publik ka tänapäeval täiesti olemas.