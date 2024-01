RINGREIS TÜHJADES KÜLADES: „Me oleme välja surnud!“ ja „Homme on vaja tantsima minna.“

Metsa vahel lookleval korralikult sahatatud teel peatub auto. Kaks inimest sumpavad sihikindlalt mööda lumist rada puude vahele. Kaardi järgi peaks siit saama Rõuge valla ühte tühjaks jäänud külla Vorstimäele, mille pindala on umbes üks ruutkilomeeter. Kui küla on tühi, kes siis on lumme raja sõtkunud? Peatselt ruttab enne nähtud paar mäest alla ja selgub tõde. Nad olid sealkandis korraldanud orienteerumisvõistlust Kuri Väli, mis oli nüüdseks lõppenud.