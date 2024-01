Loomaia uus direktor: loodan, et peagi saab meil taas ninasarvikut näha

Inimesed kraaklevad, loomad surevad, kirjeldas Õhtuleht eelmise aasta septembris Tallinna loomaaias toimuvat. Esmaspäevast Tallinna loomaaias juhtohjad haaranud endine keskkonnaministeeriumi kantsler Kaupo Heinma tõdeb, et see kõik on oma jälje jätnud.