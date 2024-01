MIKS LIIKLUSES HAKKAMA EI SAADA? Indrek Madar: seni, kuni me treenime noori juhte nagu tsirkuses teste lahendama, see nii ka jääb

„Lumi tuli maha ja valgeks läks maa, liikluses me enam hakkama ei saa. Talvine ilm tõi välja eksimused, mis on meie liikluses igapäevased. Need eksimused realiseerusid lihtsamalt õnnetusteks,“ kirjutab Autosõit OÜ juhatuse liige Indrek Madar seoses Tallinna ringteel juhtunud ahelavariiga.