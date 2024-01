TALLINNA LINNAVOLIKOGUS KÄÄRIB | Kes soovivad Keskerakonnast lahti saada ja oma liidu teha?

Üle 20 aasta Tallinnas võimul olnud Keskerakonna opositsiooni saatmine on aasta algusest saati olnud teema, mis ei taha kuskile kaduda. Kas linnavolikogu praegune koalitsioon, kuhu kuuluvad ka sotsiaaldemokraadid, on lootusetult umbe jooksnud ja oodata on uut võimuliitu? Loomulikult on kuulda olnud ka risti vastupidiseid mõtteid – kõik on suurepärane!