ALAEALISTE TRIKID: mida teevad poemüüjad, kui lapsed pistavad korvi neile keelatud kaupa?

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela tõdeb, et alaealiste „trikitamised“ ei ole kuhugi kadunud. „Aeg-ajalt on ikka juhuseid, et noor proovib kätte saada tooteid, millel on peal müügipiirang seoses vanuse alampiiriga. Enamasti on need lahjad alkohoolsed joogid,“ märgib ta.