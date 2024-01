LOKKAV LUGUPIDAMATUS | Väikepoe omanik: vahel tahaks klientide eest põrandaprakku kaduda. Vannutakse kurja ja NÕUTAKSE allahindlusi

Kombed ja elementaarne viisakus on kadunud. Esoteerikute poolt kirjeldatud lauset: „tee nii, nagu endale sobib, ela enda südame järele“ on tõlgendanud ka esoteerikakauged viisil, mis paneb mõtlema, kuidas siis ühiskond toimida saab, kui aastasadu kehtinud elementaarsed kirjutamata viisakusreeglid enam ei kehti. Kadunud on viisakusväljendid: tere, tänan, palun, head aega.