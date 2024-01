Eestis pesitsevad Ukraina mehed rindele? Kaja Kallasel pole Volodõmõr Zelenskõile rõõmustavaid sõnumeid

Peaminister Kaja Kallas ütles intervjuus väljaandele The Kyiv Independent, et ta arutles Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga mobilisatsiooniealiste meeste teemat. Kallase sõnul selgitas Zeleneskõi talle, kuidas Ukrainas on inimesi, kes toimetavad lahinguväljal, ja on neid, kes panustavad maksumaksjatena tagalas. Nende kõrval on veel kolmas grupp inimesi, kes viibivad välismaal, nagu Eestis.