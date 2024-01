TAPPEV ZOMBIUIMASTI: diilerid röövivad haudasid, et nõudlusega sammu pidada

Nn zombiuimasti järele on niivõrd suur nõudlus, et narkodiilerid käivad Sierra Leones suisa haudasid röövimas. Suurbritannia väljaanne Daily Mail vahendab, et zombiuimasti ehk Kush on sünteetiline narkootikum, mis on valmistatud mürgistest kemikaalidest, ürtidest, kanepist, desinfektsioonivahenditest ja inimese luudest. Iga konkreetse partii täpsed koostisosad võivad varieeruda, kuid sageli kasutatakse nende valmistamisel ka tapvaid opioide nagu fentanüül.