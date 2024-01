KALADE HIRM JA PESAPARASIIT: aasta elukad on saarmas ja kägu

„Kui aasta loom üle käiakse ja vaadatakse korra liigile otsa, et kuidas tal siis läheb, annab see ka bioloogiaõpetajale värsket materjali – ta saab millelegi fookustuda. Paljud õpetajad küsivad juba varakult, et mis loom või lind tänavu tuleb ja kust leiab tema kohta materjali,“ põhjendab aasta looma valimist korraldav Helen Arusoo selle ettevõtmise vajalikkust.