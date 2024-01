Sõbrad päästsid lumes lamanud ja alajahtunud poisi elu

Juhtum leidis aset jaanuari alguses. Sõbrad leidsid lumes lamamas 14aastase noormehe, kes alkoholijoobe tõttu ei saanud liikuda ja oli ohtlikult alla jahtunud. Kiirabi viis nooruki haiglasse.

Teine juhtum leidis hiljuti aset Tallinna kesklinnas, kus peatrauma ja joobe tõttu oli 50aastane mees kauaks lumme lamama jäänud ja kehatemperatuur langes ohtlikult madalale. Ka tema viidi haiglasse. Lasnamäelt tuli haiglasse toimetada mees, kes oli õhukeselt riides ja lamas maas.

Aasta esimese nädala jooksul on politsei saanud 169 teadet, et keegi on kusagil näinud maas lamavat inimest. Enamik teateid oli Harjumaalt ja Tallinnast, järgnesid Ida-Virumaa ja Pärnumaa.