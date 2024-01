OTSEBLOGI | Vene väed teevad väikseid edusamme

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak külastas reedel Kiievit. Ühendkuningriigi valitsus teatas, et annab aastatel 2024–2025 sõjalist abi 2,5 miljardi naela ulatuses, mis on 200 miljoni naela võrra rohkem kui kahel eelmisel aastal. Sunak lubas, et riik annab Ukrainale enneolematu koguse erinevaid droone. Briti peaminister allkirjastas president Volodõmõr Zelenskõiga ka Ühendkuningriigi ja Ukraina julgeolekukoostöö lepingu, millega Ühendkuningriik kohustub pakkuma luureandmete jagamist, küberjulgeolekut, meditsiinilist ja sõjalist väljaõpet ning kaitsetööstuse koostööd. Zelenskõi ütles, et lepe kehtib kuni Ukraina liitumiseni NATOga, kirjeldades seda kui enneolematut julgeolekukokkulepet.