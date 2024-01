Politsei lõpetas suursaadiku ihukaitse Kiievis

Välisministeerium edastas siseministeeriumile taotluse, et soovib loobuda Eesti vabariigi suursaatkonnas Ukrainas isikukaitse meetmete rakendamisest alates tänavu 1. jaanuarist. „Tulenevalt teie soovist lõpetab politsei- ja piirivalveamet Eesti saadiku Ukrainas isikukaitse teostamise alates 01.01.2024,” seisis siseministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsa kirjas välisministeeriumile.

ERR teatel on välisministeerium selgitanud, et enamasti täidab suursaadik oma ülesandeid Kiievis, mis on sõja algusega võrreldes muutunud oluliselt turvalisemaks, „Õhurünnakute oht Kiievile on küll jätkuvalt suur, kuid nendest tulenevaid riske ei saa isikukaitse meetmetega leevendada,“ seisis läinud aastal välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi allkirjaga kirjas politsei- ja piirivalveametile. Samas toodi välja, et kui suursaadik täidab tööülesandeid riskipiirkonnas, tagab tema ja temaga koos olevate inimeste kaitse Ukraina.