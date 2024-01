GEORG MALVIUS | Lapsena sukeldusin salaja väikese taskulambiga tema loomingusse. See oli ühtaegu naudingu ja info allikas

Minu raugematu vaimustus dramaatiliste seiklustega romaanide vastu sai alguse lapsepõlvest, kui igaõhtune magama mineku rituaal avas mulle ukse seni avastamata maailmadesse. Ema kustutas tuled, arvates, et mu teekond läbi kaasahaaravate raamatulehekülgede on lõpule jõudnud. Kuid tal polnud aimugi, et ma alles alustasin väikese taskulambiga relvastatult kirjanduslikku põgenemisretke Jules Verne'i loodud erakordsetesse maailmadesse.