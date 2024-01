NÄDALA TIPUD | Pöördeline nädal - ootamatud lahkumised, vana sõbra palsam, igati libe tee ning jaanipäev pole enam kaugel

Kuum nädal, mis tõi temperatuurikõikumisi mitmes vallas ning üllatusvisiidi Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi näol. Õpetajate streigirinne näitas, et teema on kahe teraga mõõk ning Keskerakond jätkab lagunemist. Õnneks on aga iga päev valgem ja pikem!