JUHTKIRI | Ahelavariide aeg

Vale sõidukiirus, halb nähtavus ja tee-etiketi mittetundmine võivad kaasa tuua üsna vastiku tagajärje. Reedel Tallinna ringteel ja ka mujal Eestis esinenud ahelavariid näitasid, et kuigi talvised teeolud peaksid vähemalt tänavu juba tuttavad olema, pole reaalsed oskused neile järele jõudnud.

Kaasaegsetes autokoolides õpetatakse kõigile, et kui eespool juhtub midagi, siis nägijad annavad sellest tahapoole teada ohutulede sisselülitamisega. See on elementaarne maanteeviisakus, sest muidu sõidavadki tagantpoolt tulijad teadmatusest eesolevatele lihtsalt täie hooga sisse. Ka tuledega vilgutamine ei tohiks jääda vaid politsei eest hoiatamiseks, mis iseenesest liiklust turvalisemaks ei tee.