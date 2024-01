Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on kahes kohas vähemalt nelja osalejaga ahelavariid

Tartu jaoskonna välijuht Tarmo Säälik ütles, et meedikud ning politseinikud teevad Kambja vallas sündmuskohal tööd, selgitamaks õnnetuse asjaolusid ning tuvastamaks, kui palju inimesi õnnetuses viga sai. „Praegu teadaolevalt on viga saanud kaks inimest, nendega tegelevad meedikud.“ Tee avariipaigas on liiklusele suletud ning ülejäänud liiklejad suunatakse Pangodi kaudu ümbersõidule.

Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Triinu-Liis Sarapuu ütles, et Võrumaal juhtunud liiklusõnnetuses osales kokku viis sõidukit, neist neli olid sõiduautot ja üks veoauto. „Õnnetuses said viga kaks naist, kaks last ja üks mees, kelle kiirabi toimetas haiglasse. Juhid olid kained ja juhtimisõigusega. Õnnetuses osalenud inimesed kasutasid turvavööd.“ Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei palub kõigil liiklejatel olla ettevaatlik. „Ilma- ja teeolud on rasked ja sõidukiirused tuleb sellistes tingimustes liikudes alla tuua. Palun lülitage põlema oma päevatuled, vältige äkilisi manöövreid ning hoidke palun pikivahet,“ paneb Säälik autojuhtidele südamele.