Tartu-Võru-Luhamaa maanteel oli kahes kohas ahelavarii. Haiglasse toimetati 10 inimest, neist viis on lapsed

Kambja vallas põrkasid kokku viis sõidukit – Volvo, Peugeot, Mercedes Sprinter väikebuss, Škoda ja Volkswagen. Vigastada sai viis inimest, kellest kolm olid lapsed. Raskemalt said viga kaks täiskasvanut. Kõik kannatanud viidi haiglasse. Avariipaigas on liiklus taas avatud. Varem tekkis sinna mitme kilomeetri pikkune ummik.

Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Triinu-Liis Sarapuu ütles, et Võrumaal juhtunud liiklusõnnetuses osales kokku viis sõidukit, neist neli olid sõiduautot ja üks veoauto. „Õnnetuses said viga kaks naist, kaks last ja üks mees, kelle kiirabi toimetas haiglasse. Juhid olid kained ja juhtimisõigusega. Õnnetuses osalenud inimesed kasutasid turvavööd.“ Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Transpordiameti teatel võivad väiksemad teed olla lausa raskesti läbitavad. Lumesadu on praeguseks liikunud Kesk- ja Lõuna-Eestisse, kus on tugeva saju ja tuisu tõttu nähtavus raskendatud. Autojuhtidel tuleks kontrollida enne sõitma asumist oma sõidukite tulesid ning veenduda, et need oleks töökorras ja sisse lülitatud, tugevas lumesajus sõites on soovitatud ka sisse lülitada tagumised udutuled.