JAANUS RIIBE | On kurbnaljakas jälgida, kuidas lahkunud endised keskerakondlased hakkavad üleöö oma seniste oponentide poliitikat kiitma

Lahkujad on ise tunnistanud, et pidasid läbirääkimisi mitme teise erakonnaga. Mõned poliitilised konkurendid jõudsid juba rõõmustada, nähes selles võimalust vabariigi uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. Siiski on Reformierakonna esimees Kaja Kallas ka selle lootuse kiiresti kustutanud, kinnitades, et uut koalitsiooni ei moodustata ja nendest lahkumistest on räägitud juba ammu. See tekitab veelgi rohkem küsimusi.