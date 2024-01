„ARST EI HOIATANUD OHTUDE EEST!“ Väikelastele kirjutatakse nohuga võitlemiseks välja ebaravi

Eestis on nende tilkade kasutamine võrdlemisi levinud. Nina-kurgu-kõrvaarst Risto Vaikjärv räägib, et tema vastuvõtule jõuab iga nädal lapsi, kellele tilgad on nohu raviks välja kirjutatud. „See on ajast ja arust. Selgitan patsientidele, et tegemist pole ravimiga. Enamasti tuleb see neile üllatusena, sest perearst või apteeker pole selgitustööd teinud,“ sõnab seltsi liige Vaikjärv.