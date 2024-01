ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: esimest korda on tuvastatud Põhja-Korea ballistiliste rakettide kasutamist Venemaa poolt

Ants Kiviselg ütles, et sel nädalal oli kogu rinde ulatuses relvastatud kokkupõrkeid samas mahus nagu oli eelmisel nädalal: umbes 60 lahingukontakti päevas. „Vene Föderatsioon on hoidmas initsiatiivi ja peamised jõupingutused keskenduvad Avdijivka suunal. Linna ümbruses toimuvad praegu kõige suuremad lahingud. Vene vägede eesmärk on Avdijivkast ümber liikuda, sundides Ukraina üksusi sealt eemalduma, et mitte saada ümber piiratud. Praeguse seisuga on Avdijivka läänepoolne külg umbes viie ja poole kilomeetri ulatuses avatud, kust ukrainlased saavad oma üksusi varustada. Kuid need varustusteed on Vene vägede üksuste kaugtule löögiulatuses,“ selgitas Kiviselg.

Ukraina kaitsevägi on olnud kõige aktiivsem Dnepri jõe piirkonnas, seal hoitakse jätkuvalt initsiatiivi, hindab Kiviselg. „Vene Föderatsioonil ei ole õnnestunud Ukraina loodud sillapead likvideerida. Küll aga on Ukraina üksused jätkuvalt venelaste pidevate kaugtule- ja jalaväerünnakute objektiks. Ukrainlased püüavad kvantitatiivset ülekaalu vähendada, kasutades selleks ründedroone. Seda tehakse vastavalt sellele, kuidas ilm seda võimaldab.“

Vene Föderatsioon on viimaste nädalate jooksul kasutanud võrdlemisi aktiivselt kauglennuväe pommitajaid ja Mustalt merelt lastud Kalibr rakette ning rünnanud Ukraina taristut, kirjeldas kaitseväe luureülem. „Tabamusi on saanud riigi elektri-, sadama- ja raudteetaristu objektid, sõjaväe lennuväljad, relvastuse moonalaod, sõjaväe õppeasutused ja kaitsetööstusettevõtted, mis tegelevad relvastuse tootmise ja parandamisega. Vene vägede eesmärk on võimalikult palju kulutada Ukraina relvajõudude üksusi ja võimekusi. Samuti vähendada kaitsetahet ja moraali. Lennuradade rikkumine viitab sellele, et Venemaa hindab väga ohtlikuks F-16 hävitajate võimalikku saabumist Ukrainasse.“

30. detsembril ja 2. jaanuaril toimunud massiivsete kaugtulelöökide hulgas on esimest korda tuvastatud Põhja-Korea ballistiliste rakettide kasutamist Venemaa poolt, ütles Kiviselg. Raketitüüp on olnud KN-23. „Venemaa jätkuv taktika on Ukraina õhukaitse üleküllastamine erinevatest suundadest lähtuvate erinevat tüüpi rakettide ja ründedroonide lainetega. Sarnaseid rünnakupäevi on olnud ka varasemalt,“ ütles Kiviselg.

„Venemaa moonatootmisvõimekust, mis on hinnanguliselt kolm miljonit ja rohkem mürsku aastas, arvestades, siis praegu on näha, et Venemaa toodab laskemoona rohkem kui nad ära kasutavad. See tähendab, et külmemate ilmade saabudes võib selliseid massiivseid rünnakuid veelgi oodata,“ hoiatas luureülem.