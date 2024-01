ÕL VIDEO JA FOTOD | Tallinna ringteel toimus 25 auto ja 11 kannatanuga ahelavarii. Politsei operatiivjuht: 100 meetri pealt pidurdamine ei aidanud, juhil jäi vaid otsustada, millise auto otsa sõidab

Reedel kell 9.15 teatati mitmest avariist Tallinna ringtee 13. kilomeetril Ikea poe läheduses. Jüri-Kurna lõigu Keila suund on taasavatud liiklusele, teine suund on jätkuvalt suletud. Enamik õnnetustest on politsei teatel olnud õnneks kergemad plekimõlkimised, kuid kaheksa inimest toimetati haiglasse.