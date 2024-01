ÕL VIDEO JA FOTOD | Eesti suurim ahelavarii: Tallinna ringteel toimus 25 autoga liiklusõnnetus. Pidurid ei aidanud, jäi vaid valida, millist autot rammida

Põhja prefektuuri kriminalistikatalituse juht Elari Haugas ütles, et politseinikud koos päästeameti töötajatega toimetavad veel sündmuskohal, hetkel toimub avariiliste autode äravedu ja tee puhastamine sõidukite tükkidest. „Kõik see võtab veel aega ja arvatavasti on tee sündmuskohal vähemalt tunni või rohkemgi suletud.“