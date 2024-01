FOTOD JA VIDEO | Tallinna ringteel toimus 25 auto ja kaheksa kannatanuga ahelavarii, liiklus on Luigelt Jürini suletud

Reedel kell 9.15 teatati mitmest avariist Tallinna ringtee 13. kilomeetril Ikea poe läheduses. Liiklus on alates Luigelt kuni Jürini suletud. Liikluse ümbersuunamise tõttu on liiklusseisakud ka vastassuunas. Enamik õnnetustest on politsei teatel olnud õnneks kergemad plekimõlkimised, kuid hetkel teadaolevalt on kaheksa inimest ka viga saanud ning kiirabi toimetas nad haiglasse.