OHTLIK VASTULÖÖK? USA ja Briti väed korraldasid rünnaku Jeemeni mässuliste pihta, kes on ohustanud Punase mere laevaliiklust

Suuremat osa Jeemenist kontrollivad huthi mässulised on korraldanud hiljaaegu Punasel merel mitmeid raketi- ja drooniünnakuid. See on häirinud rahvusvahelist kaubandust ning sundinud mõningaid ettevõtteid kasutama ohutuse mõttes Aasiasse jõudmiseks pikka mereteed ümber Lõuna-Aafrika. Viimase suuremaõhurünnaku sooritasid huthid 9. jaanuaril ning väidetavalt oli see sihitud USA laevade pihta. Nüüd andsid ameeriklased vastulöögi.