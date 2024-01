Paljassaare naftaterminali osas algatati lõhnahäiringu tõttu väärteomenetlus

„Kuigi uuringud kinnitavad, et lõhn pole ohtlik, tuleb meie hinnangul probleemiga tegeleda. Oleme kaebuste esindamisel ka ettevõtete tegevusi kontrollinud ja tegevused on olnud loaga kooskõlas. Kuid kuna vaatamata sellele esineb ikkagi lõhnahäiring, siis oleme ettevõtetelt nõudnud lisategevusi olukorra parandamiseks,“ ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra .

2022. aastal heakskiidetud saasteainete heidete vähendamise tegevuskava kohaselt kavatses ettevõte Green Marine kasutada heitgaaside pesusüsteemi ning möödunud aasta lõpuks pidi ettevõte paigaldama gaaside pesuseadme, mis võiks tuua olukorrale leevendust. „Eelmisel nädalal käisid keskkonnaameti inspektorid kohapeal ja fikseerisid olukorra, et heitgaaside pesuseadet ei ole veel paigaldatud. Lisaks selgus kontrollil, et õliseguste jäätmete käitlemise mobiilne tehnoloogiline kompleks ei tööta. Kuna pesusüsteemi paigalduse nõue on tähtaegselt täitmata, siis alustati asjaolude selgitamiseks väärteomenetlus,“ selgitas Vakra.

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on kohalik elanikkond koondunud ja seisab selle eest, et proleemiga tegeletaks. „Meil on hea koostöö nii linlaste kui keskkonnaametiga, kellega üheskoos on võetud sihiks tagada Põhja-Tallinna elanikele puhas elukeskkond,“ lisas linnaosavanem.