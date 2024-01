POOL PALKA SAAMATA! Paapua politseinike streik vallandas vägivallalaine

Paapua Uus-Guinea pealinn on Port Moresby rahvaarvult ligilähedane Tallinnaga. Sel nädalal on seal võim aga mitte linnavalitsuse, korrakaitsjate ega riigi, vaid tänavaid vallanud marodööride käes. Valitsus kuulutas linnas välja kahenädalase eriolukorra. Tänavatel põlevad autod, poodide aknad on puruks löödud ja riiulid tühjaks röövitud.