KOKKUVÕTLIK VIDEO | ZELENSKÕI PÄEV TALLINNAS: riigipeal oli sõnum siin elavatele Ukraina meestele

President Volodõmõr Zelenskõi andis täiemahulise sõja algusaega meenutades mõista, et saab aru, miks toona põgeneti. „Küsimus pole nendes Ukraina kodanikes, kes põgenesid kohe sõja alguses. Põgenesid nii mehed kui ka naised, erinevates vanustes. Lapsed. Keegi ei teadnud, mis saab homme. Kõik üritasid end päästa. Me avasime piirid kõikide sõbralike naabritega, et inimesed ei oleks piiripunktides üksteise otsas,“ arutles Zelenskõi.