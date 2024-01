SÕJAKOKKUVÕTE | Vene raketid hävitasid Harkivi hotelli

Harkivis tabas Vene raketivalang väikest kolmekorruselist hotelli, kus sai viga 11 inimest. Kannatanute seas on ka välismaalasi, teada on, et viga sai kaks sõda kajastanud Türgi ajakirjanikku. Hotellis ei viibinud kohalike võimude sõnul ainsatki sõjaväelast, ainult 30 tsiviilisikut. Kahjustada said ka autod ja majad hotelli ümbruses.