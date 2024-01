JUHTKIRI | Kaitsetahe ja „kerjakott“

Vabaduseiha ja soov ise otsustada, mis neile hea, on ukrainlastele alati omane olnud. Aga alati sellest ei piisa. Pikaleveninud agressioon Ukraina territooriumil nõuab karmidest sõnadest enamat. Ukraina vajab reaalset abi praegu, kuna peab meie sõda. Jõhkralt väljendudes – parem, kui pommid plahvatavad Ukraina rindel, tõrjudes Venemaa rünnakuid, kui need peaks tulema meie maale kaost ja surma külvama.

Muidugi tuleb nõustuda president Zelenskõiga, kes toonitas Eestis käies – ka ukrainlased ei taha sõda. Kuid ennast peab kaitsma, kui kurjus tahab anastada. Ukraina riigipea ringreisi NATO riikides, sealhulgas Eestis, on Vene mõjusfääris olevates kuluaarides nimetatud kerjamiseks. See on aga kaugel tõest ning Eestis võrdne iseenda all oleva oksa saagimisega.