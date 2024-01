„KALLIS EESTI RAHVAS!“ Volodõmõr Zelenskõi: me tervitame üksteist võiduga, võiduga Venemaa üle selles sõjas, koos. Alati koos. Suur tänu!

24. veebruar oleks võinud muuta ajalugu, ka meie rahva ajalugu, meie regiooni ja kogu Euroopa ajalugu uue vabadusekaotuse poole. Aga ajalugu tegi pöörde veel suurema vabaduse poole, kui me lootsime, veel suurema sõltumatuse poole, kui me siis isegi arvestasime, palju suurema Euroopa vankumatuse poole, kui keegi ette nägi. See sai toimida vaid tänu julgusele, tänu solidaarsusele, vabaduse valiku tõttu, meie ühise valiku tõttu.

Suur tänu, Eesti! Suur tänu igaühele teist! Tänan eriti teid isiklikult, et siis oli valik just selline: valik vabaduse kasuks. Me peame võitma selle võitluse, mis toimub praegu. Me peame. Me peame võtma! Mitte ainult sellepärast, et see on võitlus meie elu eest, Ukraina rahva eest, meie linnade, meie kogukondade eest, mida Venemaa proovib muuta varemeteks. Me peame võitma selle võitluse, mitte ainult sellepärast, et selles otsustatakse meie riigi saatus ning kõikide riikide ja rahvaste saatus, kes piirnevad Venemaaga. Selles võitluses otsustatakse, milline on praegu ning milline hakkab olema peale meid ja meie lapsi ja lapselapsi globaalne suhtumine vabadusse. Vabadus peab oskama võita, seistes vastu türanniale. Ja just sellepärast on sõjal, mis Venemaa on praegu alustatud meie vastu, Ukraina vastu, tähendus mitte ainult meie jaoks ja mitte ainult meie kontinendi jaoks, vaid kõikide rahvaste jaoks, kes hindavad oma vabadust või kes unistavad vabaks saamisest.

Türannia peab kaotama. Türannia peab olema luuser alati. Alati! Alati! Ja just selle me peame jätma endast maha kui põhilise poliitilise edasi antud mälestuse. Meie, riigid, kes hindavad vabadust, kõik rahvad, kes ei taha, et nende lapsed oleksid diktaatorite omandis, kõik liidrid, kes soovivad olla valguse poolel ajaloos. Just sellepärast, et selles võitluses on tähtis igaüks, mitte ainult see, kellel on suur sõjaline kogemus või palju relvi, mitte ainult see, kes kuulub võimekuse poolest ühte või teise maailma tippu. Iga rahvas on tähtis. Iga rahvas! Iga julge hing, iga siiras süda, iga tark mõistus – kõik on tähtsad. Igaüks, kes suudab mobiliseerida oma inimlikkuse, ja mitte sellepärast, et see annab hetkelist kasu, vaid sellepärast, et nii on õige. On õige, kui vabadus ja inimlikkus võidavad. Nad peavad võitma.

Härrad ja prouad! Kallis Eesti! Ma olen siiralt tänulik teile kõigile selle eest, et te olete koos meiega. Tänan iga toetuspaketi eest, mida te annate meie võitlejatele, meie Ukraina rahvale. Ma olen tänulik relvade eest, millega te olete aidanud. Suur tänu teie initsiatiivide eest, millel tõesti on mõju kogu Euroopa kursile! Suur tänu teie otsustavuse eest, Venemaa survestamise eest ja selle eest, et agressor tunneb tõesti, et agressioonist tingitud kaotused on just temal – sellel mõrtsukal, mitte sellel, kelle saatus on otsustanud Putini hävitada!

Me peame ka edasi survestama teda kogu Euroopas, kogu vabas maailmas. Iga sanktsioonide vältimise skeem, mida Venemaa on kasutanud, peab olema blokeeritud. Iga vara, mida Venemaa või temaga seotud isikud on proovinud peita maailma jurisdiktsioonides, peab olema külmutatud ja kasutatud selleks, et kaitsta Venemaa agressiooni eest ja aidata uuesti üles ehitada selle sõja järel. Iga kaitsetööstus, mis praegu on või mis võiks olla loodud Euroopas ja võiks aidata Euroopal kaitsta vabadust, peab hakkama tööle sajaprotsendiliselt. See on meie ühine elutähtis huvi. Iga Euroopa riigi huvi. Euroopa peab omama oma isiklikku kaitsepotentsiaali, mis seda kaitseks, ja kaitseks garanteeritult.

Ukraina on juba saavutanud eri riikidega ja ettevõtetega kümneid kokkuleppeid, mis puudutab ühiseid kaitsetööstuse tooteid. Ma kutsun teid samuti selle koostööle. Eestil on juba praegu oluline edasiminek digitaalses tehnoloogias ja uutes e-riigi lahendustes, samuti ettevõtete töös. Me peame seda kogemust jagama ka teiste Euroopa riikidega ja maailma riikidega. Me peame alati mäletama ja kaitsma fundamentaalseid Euroopa tõdesid. Euroopa peab vastu ainult siis, kui on ühtne kontinent – just ühtne, mitte vastuolude kontinent, ühtsuse, mitte natsionaalsete egoismide riik ja mitte konfliktsete ambitsioonide riik.

Praegu me oleme näidanud suurimat ühtsuse taset. Ja ma olen tänulik selle eest, kuidas te kaitsete seda ühtsust, kuidas te kaitsete ühiseid huvisid. Olen tänulik Euroopa ja euroatlantilise integratsiooni eest, selle eest, kuidas te aitate meie inimesi, ukrainlasi. See on samuti ühtsuse näide, tõelise euroopalikkuse näide. Ja eriti meie inimestele, kes otsisid sõjalist kaitset ja leidsid selle kaitse Eestis. Ma olen tänulik teile selle eest. Ma olen tänulik teile selle soojuse eest, teie solidaarsuse eest meiega ja loomulikult selle eest, et 24. veebruaril te valisite sõltumatu vabaduse. Suur tänu!