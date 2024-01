SKANDAALNE GEDIMINAS: Kaunase lapseröövel on ähvardanud ametnikest ekskavaatoriga üle sõita ja tema vend kandideeris presidendiks

Kaunases üheksa-aastase Agota röövinud 42aastase mehe isik on avalikustatud. Leedu meedia teatel on tegemist kohaliku väikeettevõtja Gediminas Filipaviciusega, kes on sattunud varemgi skandaalidesse. Näiteks märatses ta alles hiljuti Kaunase metsas ning ähvardas keskkonnainspektoreid. Lisaks üritas tema vend „jumala üleskutsel“ ja ulmeliste lubaduste najal suisa presidendiks kandideerida – ja mitte ainult ühel korral.