PRESIDENT ZELENSKÕI KOHT AJALOOS: ühist on tal nii Bohdan Hmelnõtskõi, Sõmon Petljura kui ka Viktor Juštšenkoga

Vladimir Zelenski on oma nime Ukraina juhina juba kindlalt ajalukku kirjutanud. Kuid sõda Vene agressiooni vastu kestab ja milliseks kujuneb tema kuvand edaspidi, pole veel päris kindel. Ukraina võidu puhul muutuks see kindlasti veelgi olulisemaks ja võib arvata, et sel juhul oleks Zelenskõi nimi kõrvuti lausa Ukraina rahvuskangelase Bohdan Hmelnõtskõi omaga.