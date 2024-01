Mis saab mobilisatsiooniealistest Ukraina meestest Eestis? Zelenskõi: kui ei olda eesliinil või ei maksta oma riigis makse, siis see tekitab küsimusi

Volodõmõr Zelenskõi ütles, et ta arutas seda küsimust täna ka peaminister Kaja Kallasega.

„Sõja algusest on lahkunud nii mehed kui ka naised. Keegi ei teadnud, kui kaua sõda kestab ja piirid olid avatud. Samas oleme üle 50% oma territooriumist tagasi saanud, mis on sõja käigus meilt ära võetud. Me näeme ka, et inimesi on läinud üle piiri seadust rikkudes,“ selgitas Ukraina president välisriikidesse sattunud Ukraina meeste tausta.

„Need mehed, kui nad on mobilisatsioonieas, siis nad peaksid ikkagi olema Ukrainas ja abistama Ukrainat. See ei puuduta vaid eesliinil sõdimist. See puudutab nende endi eetikat ja moraalsust. Ühe sõjaväelase eest maksab 6-8 maksumaksjat. Kui keegi töötab ja maksab makse, siis antakse samuti oma panus ja aidatakse oma riiki. Kui ollakse mobilisatsioonieas, aga ei olda eesliinil, ei maksta makse oma riigis ja ollakse seadusega vastuolus riigist lahkunud, siis see tekitab küsimusi,“ ütles Zelenskõi.