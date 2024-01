ALAR KARIS: Maailm ei muutu lähiajal turvalisemaks. Üleskutse kõigile Euroopa riikidele on ühene – meil tuleb kaitsesse oluliselt rohkem panustada

Euroopa Liidus oleme ühiselt Ukrainat toetanud ligi 85 miljardi euro ulatuses, see toetus peab jätkuma. Eesti pikaajaline kogupanus täiemahulise sõja algusest kuni 2027 aastani saab olema 1,2 miljardit eurot.

Ukraina vajab rohkem ja paremaid relvi. Tuleb suurendada Euroopa sõjatööstuste võimekust, et Ukraina saaks mida vajab ja mitte homme, vaid täna. Meie tugevad sammud peavad vältima järgmisi agressioonisõdu Euroopas.

Eesti jätkab ukrainlaste toetamist, kuni sõda kestab. Ühinesime G7 riikide algatusega tagada Ukrainale kahepoolsete kokkulepete kaudu kestev abi.

Oleme Ukraina sõjaliseks toetamiseks võtnud kohustuse, panustada 2024-2027 selleks 0,25% oma kaitse-eelarvest. Innustame Ukraina toetajad, andma igal aastal vähemalt sama palju, kuni Venemaa pole sõda lõpetanud.

Sõjalist toetust andes, peame mõistma, et sõjas on möödapääsmatu ka agressori sõjaliste objektide ründamine, et vaenlase vägesid aeglustada ja nõrgestada, ja et Ukraina rahvast kaitsta. Meil ei peaks olema piiranguid Ukrainale relvastuse andmisel.

Ukraina ülesehituseks on meil järgnevateks aastateks konkreetsed plaanid. Õiglane on selleks kasutada ka agressori külmutatud vara. Arutame liitlastega oma ettepanekuid kuidas seda teha. Oleme veendunud, et ülesehituse arve tuleb tasuda agressoril.

Meie eesmärk on tervitada Ukrainat Euroopa Liidu ja NATO liikmena. Seda teekonda käime koos.